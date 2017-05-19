Айзея Томас: Маркелл Фултц будет рад играть за «Бостон»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас рассказал об общении с одним из главных претендентов на первый номер драфта 2017 года разыгрывающим Маркеллом Фултцом.

«Фултц будет рад возможности играть за «Бостон». Он, конечно, пока не может быть уверен, в какой команде окажется. Но вариант с «Селтикс» его привлекает. Он задавал мне вопросы о культуре организации, а я на них отвечал. Маркелл – мой хороший друг. И если он всё же попадёт к нам, то мы сумеем взаимодействовать на площадке», – цитирует Томаса ESPN.

«Бостон» в результате лотереи получил право первого выбора на предстоящем драфте.