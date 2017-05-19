«Лейкерс» попытаются подписать звёздного свободного агента летом 2018 года

«Лос-Анджелес Лейкерс» не планируют пытаться заполучить звёздного свободного агента в предстоящем межсезонье.

«Не думаю, что мы будем охотиться за суперзвездой в этом году. Я рассчитываю заняться этим следующим летом», – цитирует президента «Лейкерс» Мэджика Джонсона RealGM.

На предстоящем драфте «Лейкерс» получили право выбирать вторыми. Таким образом, в команде могут собраться три вторых номера драфта. В прошлом межсезонье «Лейкерс» на рынке свободных агентов подписали контракты с центровым Тимофеем Мозговым и лёгким форвардом Луолом Денгом.