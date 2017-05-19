Кущенко: в «Финале четырёх» Евролиги сложно что-то прогнозировать

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Евролиги. 19 мая в Стамбуле состоятся полуфинальные матчи ЦСКА — «Олимпиакос» и «Фенербахче» — «Реал».

«Финал четырёх» — это такое соревнование, где невозможно что-либо прогнозировать. Собрались топ-клубы, больше всего заслуживавшие участия в нём своей игрой. Да, ЦСКА не играет с хозяевами в 1/2 финала, но это, на мой взгляд, на таком уровне уже неважно. Лично я просто жду баскетбол высшего уровня, даже не только по европейским, но мировым меркам. Команды с характером, опытные тренеры — шоу должно получиться», — цитирует Кущенко «Лайф».