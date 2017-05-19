Фридзон: в ЦСКА все спокойны, на позитиве, нет паники, никто не нервничает

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом» в «Финале четырёх» Евролиги. Полуфинальная игра состоится сегодня, 19 мая, в Стамбуле, начало запланировано на 18:30 мск.

«Хорошо, что мы в регулярном сезоне дважды обыгрывали «Олимпиакос». Но сейчас будет совсем другая игра, в которой ты или пан, или пропал. Будет совсем другой настрой. Думаю, все игроки команды понимают, какой это важный матч. Мы серьёзно готовились, серьёзно подходили к игре. Надеюсь, каждый в игре отдаст себя на все сто процентов. Все спокойны, на позитиве. Нет паники, никто не нервничает», — сказал Фридзон.