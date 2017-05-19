Е. Пашутин: Нандо де Коло станет MVP «Финала четырёх»

Экс-тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего «Финала четырёх» Евролиги. По мнению специалиста, его победителем станет ЦСКА, а звание самого ценного игрока финала получит защитник «армейцев» Нандо де Коло или защитник «Фенербахче» Богдан Богданович.

«ЦСКА защитит титул, а де Коло или Богданович станут самыми ценными игроками финала. Оба игрока могут создать ситуацию как для себя, так и для партнёров по команде. К тому же они демонстрировали великолепную игру на протяжении всего сезона», — приводит слова Пашутина официальный сайт Евролиги.