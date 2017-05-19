Рочести: игра с ЦСКА в декабре показала «Локо», что «армейцев» можно обыгрывать

Разыгрывающий защитник «Локомотива-Кубань» Тэйлор Рочести отметил, что в полуфинале Единой лиги ВТБ его команде сыграет на руку то, что многие команды, в том числе и будущий соперник — ЦСКА, — могут недооценивать менее именитых противников.

«Это вполне нормально, что некоторые клубы заранее списывают со счетов, но нам не важно, что происходит за пределами нашей раздевалки. Всех нас — игроков, тренеров, менеджмент клуба — заботит только наша готовность к предстоящей полуфинальной серии, в которой мы хотим показать свой лучший баскетбол.

Не сказал бы, что участие ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги станет для нас преимуществом. У «армейцев» отличный подбор игроков, широкая ротация, помимо этого они будут выступать в «Финале четырёх» в 14-й раз за последние 15 сезонов, поэтому им не привыкать играть несколько непростых матчей подряд.

Я был в «Баскет-холле» в декабре, когда «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА. Думаю, что и болельщики, и игроки запомнили ту игру, потому что победить ЦСКА даже на своём паркете — дорогого стоит. Та игра в очередной раз доказала, что «армейцев» можно обыгрывать», — приводит слова Рочести официальный сайт Единой лиги ВТБ.