Тараканов: ЦСКА не сыграл в свою силу, а «Олимпиакос» выжал максимум

Бывший форвард ЦСКА Сергей Тараканов прокомментировал поражение «армейцев» от «Олимпиакоса» (78:82) в полуфинальном матче Евролиги.

«В который раз всё по одному и тому же сценарию. «Олимпиакос» — команда бегущая, несдающаяся, умеющая играть в концовке, знающая, кто у них лидер. У них есть настоящий первый номер – Спанулис, который может быть в тени три из четырёх отрезков, а в последнем включить режим героя. ЦСКА плохо сыграл в защите, проиграл подбор. Не хватает рослых баскетболистов под кольцом. С подбором проблемы, «Олимпиакос» отбирал мяч в нападении в нескольких моментах. Потом начинается «дергунчик», когда игра ровная. Де Коло, к сожалению, так и не вышел на уровень, который был до травмы. Он пытался играть один в один, но с ним жёстко играли, не всё получалось в конце. «Олимпиакос» в концовке в основном всегда сильнее, греки умеют играть в этот отрезок. ЦСКА не играет так, как они могут, а «Олимпиакос» выжимает максимум. Итог – большое разочарование», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.