П. Янг: сказали себе в перерыве матча с ЦСКА, что должны играть лучше

Центровой «Олимпиакоса» Патрик Янг прокомментировал победу команды над ЦСКА (82:78) в полуфинальном матче Евролиги.

«Это какое-то безумие. Мы с партнёрами провели вместе 10 месяцев и наконец-то будем сражаться за нечто ценное. Именно финал определит то, насколько удачным был сезон для нашей команды. У нас настоящая семья — бывают взлёты и падения, но мы высоко ценим каждого члена команды и поддерживаем друг друга. Мы неплохо провели первую половину матча, но сказали себе в перерыве, что должны играть лучше», — приводит слова Янга пресс-служба турнира.