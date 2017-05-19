Э. Грин: у игроков «Олимпиакоса» потрясающие чувства после победы над ЦСКА

Защитник «Олимпиакоса» Эрик Грин прокомментировал победу команды над ЦСКА (82:78) в полуфинальном матче Евролиги.

«Ох, потрясающие чувства! На площадке была настоящая команда. Предвкушаем финал и должны это отпраздновать. Здорово, что мне удавались важные броски после промахов из простых ситуаций. Мы все знали, что Спанулис сделает это. Знали, что даже если у него будет одна неудачная четверть, две, три, он всё равно проявит себя в решающий момент. Мы удерживали перевес, тренер попросил нас играть жёстче, и мы выполнили его установку», — приводит слова Грина пресс-служба турнира.