Итудис: Был ли у меня план против Спанулиса? Вы серьёзно?

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис раскритиковал журналиста за вопрос о том, был ли у ЦСКА специальный план по нейтрализации разыгрывающего «Олимпиакоса» Василиса Спанулиса.

«Был ли у нас план против Спанулиса? Вы серьёзно? Шутите, наверное? Василис — отличный игрок с огромным опытом выступлений в Евролиге. Да, у нас был план против него. Как и план против Принтезиса, Манцариса, Грина и всех остальных игроков соперника», — цитирует Итудиса корреспондент «Чемпионата».

Сегодня московский ЦСКА уступил в «Финале четырёх» Евролиги «Олимпиакосу» (78:82).