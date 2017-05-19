Спанулис: игроки «Олимпиакоса» не сдавались, и в концовке нам помог опыт

Защитник «Олимпиакоса» Василис Спанулис прокомментировал победу над ЦСКА (82:78) в полуфинальном матче Евролиги. 34-летний грек прекрасно провёл концовку встречи, принеся своей команде решающие очки.

«Несмотря на непростой характер матча, мы не сдавались. У „Олимпиакоса“ не шла игра, однако в концовке нам удалось провести хорошие атаки и вырвать победу. Нам помог опыт. Хладнокровие на последних минутах — это то, что приходит с годами. Не знаю, как у меня это получается. Просто стараюсь помогать команде и показывать свою лучшую игру. С божьей помощью нам удалось победить», — приводит слова Спанулиса пресс-служба турнира.