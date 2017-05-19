Лазарев: самое ужасное, когда смотришь и никак не можешь помочь

Центровой ЦСКА Иван Лазарев поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче «Финала четырёх» против «Олимпиакоса» (78:82).

«Самое ужасное, что никак не можешь помочь, сидишь и дёргаешься. В такие моменты чувствуешь себя тренером. Что касается болельщиков, не знаю, почему на трибуне наших фанов было тихо, может, какая-то неуверенность.

У греков же немного другая культура в этом плане, но нельзя сказать, что они не стихали вовсе. Когда их команда проигрывала, на их трибуне становилось тише», — приводит слова Лазарева корреспондент «Чемпионата».