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Лазарев: самое ужасное, когда смотришь и никак не можешь помочь

19 мая 2017, пятница. 22:20. Баскетбол

Центровой ЦСКА Иван Лазарев поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче «Финала четырёх» против «Олимпиакоса» (78:82).

«Самое ужасное, что никак не можешь помочь, сидишь и дёргаешься. В такие моменты чувствуешь себя тренером. Что касается болельщиков, не знаю, почему на трибуне наших фанов было тихо, может, какая-то неуверенность.

У греков же немного другая культура в этом плане, но нельзя сказать, что они не стихали вовсе. Когда их команда проигрывала, на их трибуне становилось тише», — приводит слова Лазарева корреспондент «Чемпионата».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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