Энтони Рэндольф получил травму в полуфинале Евролиги с «Фенербахче»

Форвард мадридского «Реала» Энтони Рэндольф получил травму в полуфинальном матче Евролиги со стамбульским «Фенербахче».

В середине второй четверти он столкнулся с одним из игроков соперника и упал на паркет, схватившись за ребро. Игра продолжилась, рефери остановили матч только после того, как стамбульцы завершилиатаку. Рэндольф не сумел подняться самостоятельно и покинул площадку с помощью сотрудников медицинского штаба команды и одноклубников.

На момент публикации новости продолжается большой перерыв, «Фенербахче» выигрывает со счётом 44:34.

Ранее в другом полуфинале ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу». В воскресенье, 21 мая, «армейцы» сыграют с проигравшим второго полуфинала в матче за третье место.