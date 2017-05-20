Обрадович: «Фенербахче» сдержал нападение «Реала» и реализовал свои моменты

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал победу команды над «Реалом» (84:75) в полуфинальном матче Евролиги.

«Сегодня мы играли с командой, которая доминировала на большем протяжении сезона. Я очень рад, что нам удалось придерживаться плана на игру на протяжении всех 40 минут. Несмотря на великолепную игру в атаке Серхио Льюля, мы сумели сдержать нападение „Реала“ и реализовывали свои моменты. У мадридцев были все шансы вернуться в игру, но, повторюсь, мы были сконцентрированы на протяжении всего матча и не позволили сопернику затащить нас в концовку», — сказал Обрадович на пресс-конференции.