Богданович: «Олимпиакос» доказал, что в «Финале четырёх» нет фаворитов

После победы над мадридским «Реалом» в полуфинале Евролиги атакующий защитник «Фенербахче» Богдан Богданович поделился мнением относительно полуфинала «Финала четырёх» Евролиги между ЦСКА и «Олимпиакосом».

«В «Финале четырёх» нет фаворитов, и, обыграв ЦСКА, «Олимпиакос» это доказал. В составе греков много опытных игроков, а их лидер Василлис Спанулис вновь выдал невероятную четвёртую четверть.

Я надеюсь, что смогу стать героем финала, но для начала мне нужно отдохнуть, а потом заняться тактической подготовкой», – передаёт слова Богдановича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Встреча завершилась поражением ЦСКА со счётом 78:82.