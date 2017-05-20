Антич: мне не хватает одного титула до показателей Спанулиса

Центровой стамбульского «Фенербахче» Перо Антич прокомментировал победу над мадридским «Реалом», обеспечившим команде путёвку в финал Евролиги.

«Поздравляю ребят с победой. Почему я не сыграл? Спросите у тренера, ему виднее. Я рад, потому что здесь моя семья, мой сын впервые приехал на „Финал четырёх“. Я играю ради своих родных. У Василлиса Спанулиса три титула чемпиона Евролиги и три ребёнка. А у меня трое детей и только два трофея. Мне не хватает ещё одного» – сказал Антич.

В финале «Фенербахче» встретится с «Олимпиакосом». Матч состоится 21 мая.