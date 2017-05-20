Юдо: я просто невероятно устал после матча с «Реалом»

Центровой «Фенербахче» Экпе Юдо прокомментировал выход команды в финал Евролиги после победы над «Реалом» (84:75).

«Как себя чувствую? Я устал, просто невероятно устал. Мы плохо стартовали, прибавляли по ходу сезона и здорово играли в последние месяцы. Всё это часть нашей истории преодоления. Знаю, что был близок к трипл-даблу, но это неважно. Пусть у меня будут нули в личной статистике, лишь бы команда продолжала побеждать. Я провёл на паркете 38 минут, тренер поверил в меня, и благодаря этому мне удалось так хорошо выступить. Теперь мы в 40 минутах от завоевания трофея», — сказал Юдо после поединка.

Экпе стал главным героем полуфинальной встречи с «Реалом»: в его активе 18 очков, 12 подборов и 8 результативных передач. А самым результативным игроком поединка оказался Серхио Льюль из «Реала», набравший 28 очков.