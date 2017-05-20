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Диксон: Льюль здорово сыграл, но партнёры по «Реалу» ему особо не помогали

20 мая 2017, суббота. 00:57. Баскетбол

Защитник «Фенербахче» Бобби Диксон прокомментировал выход команды в финал Евролиги после победы над «Реалом» (84:75). Самым результативным игроком поединка оказался Серхио Льюль из «Реала», набравший 28 очков, но его усилий мадридцам оказалось недостаточно.

«Да, Льюль здорово сыграл, но остальные игроки ему особо не помогали. Думаю, что и в нападении у них было не так уж и много ассистов. Считаю, что мы справились со своей задачей, потому что, кроме Льюля, у них никто не забивал. Конечно, мы готовимся к сложному матчу с «Олимпиакосом», но нам нужно в первую очередь думать о своей игре — как в защите, так и в нападении. Первые две лучшие команды не сыграют в финале? Ну, так это «Финал четырёх», здесь не имеет значение то, что ты сделал в регулярном чемпионате. В этом сезоне у нас действительно подобралась сильная команда с множеством отличных игроков на всех позициях», — сказал Диксон после поединка.

Третий шанс Желько. В финале «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче»
Победа в регулярном чемпионате и первый номер посева ничего не гарантируют. «Фенербахче» – с очередным доказательством на примере «Реала».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Реал Мадрид БК Фенербахче Серхио Льюль
Новости. Баскетбол
20 мая 2017, суббота
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