Огастин: ЦСКА сыграл с «Олимпиакосом» ниже своих возможностей, как и я сам

Центровой ЦСКА Джеймс Огастин прокомментировал поражение своей команды в «Финале четырёх» Евролиги. «Армейский» клуб уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 78:82.
«Единственное чувство, которое я испытываю, это огромное разочарование за результат. Сложно сказать, когда наступил надлом, но в четвёртой четверти мы не были похожи сами на себя. Стали нервничать, а у соперника, наоборот, пошёл бросок. Как я оцениваю свою игру? Мы уступили, все сыграли ниже своих возможностей. Я — не исключение», — сказал Огастин.
«Олимпиакос» обыграл ЦСКА и вышел в финал Евролиги. Как это было
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