Огастин: ЦСКА сыграл с «Олимпиакосом» ниже своих возможностей, как и я сам

Центровой ЦСКА Джеймс Огастин прокомментировал поражение своей команды в «Финале четырёх» Евролиги. «Армейский» клуб уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 78:82.

«Единственное чувство, которое я испытываю, это огромное разочарование за результат. Сложно сказать, когда наступил надлом, но в четвёртой четверти мы не были похожи сами на себя. Стали нервничать, а у соперника, наоборот, пошёл бросок. Как я оцениваю свою игру? Мы уступили, все сыграли ниже своих возможностей. Я — не исключение», — сказал Огастин.