Де Коло: в 4-й четверти матча с ЦСКА удача была на стороне «Олимпиакоса»

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал поражение своей команды в «Финале четырёх» Евролиги греческому «Олимпиакосу» со счётом 78:82. Баскетболист посетовал на невезение, постигшее «армейцев» в концовке поединка.

«Решающий момент — вся четвёртая четверть. Мы мазали раз за разом, а соперники забили, кажется, все свои дальние броски. Удача была на стороне «Олимпиакоса». Почему я так много атаковал в концовке? Тренер дал мне такую установку», — рассказал де Коло.

Матч за третье место Евролиги «Реал» — ЦСКА состоится 21 мая.