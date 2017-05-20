Воронцевич: Спанулис в игре с ЦСКА доказал, что он игрок мирового уровня

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал итоги полуфинального матча Евролиги, в котором его клуб уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 78:82.

«Увы, но мы вновь уступили греческому клубу. По горячим следам тяжело говорить о причинах поражения. Где-то нам не повезло, где-то соперники забили из очень сложных позиций. Ну и, конечно, лидеры «Олимпиакоса» вновь показали свои главные козыри. Спанулис и Прентезис ещё раз доказали, что они игроки мирового уровня. Нам остаётся принять этот результат и остаться командой. Мы пережили много всего вместе. И хорошего, и плохого. Надо оставаться единым целым», — сказал Воронцевич.