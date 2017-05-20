Уэстбрук, Харден и Леонард — претенденты на звание MVP сезона

НБА назвала имена претендентов на титул МVP сезона. Отметим, что в числе кандидатов нет лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

В тройку финалистов попали Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») и Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс»). Обладатель награды будет объявлен 26 июня на специальной церемонии.

Ранее официальный сайт НБА огласил итоги традиционного голосования на символические пятёрки по результатам регулярного чемпионата. 100 журналистов, принимавших участие в голосовании, в общей сложности собрали три команды.