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Попович, Д'Антони и Споэльстра претендуют на награду «Тренер года»

20 мая 2017, суббота. 08:52. Баскетбол

Стали известны имена кандидатов на получение звания «Тренер года» в НБА. В тройку финалистов вошли Грег Попович («Сан-Антонио Спёрс»), Майк Д'Антони («Хьюстон Рокетс») и Эрик Споэльстра («Майами Хит»), сообщается на официальном сайте НБА.

Обладатель награды будет объявлен 26 июня на специальной церемонии.

Ранее НБА назвала имена претендентов на титул МVP сезона. На это звание претендуют Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») и Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс»).

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Майами Хит Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Грег Попович Майк ДАнтони Эрик Споэльстра
Новости. Баскетбол
20 мая 2017, суббота
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