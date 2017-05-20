Э. Гордон, Л. Уильямс и А. Игуодала претендуют на титул лучшему «шестому» игроку

НБА на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего запасного игрока.
В тройку финалистов попали защитники «Хьюстон Рокетс» Эрик Гордон и Лу Уильямс, а также форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала. Обладатель награды будет объявлен 26 июня на специальной церемонии.
Напомним, что в минувшем сезоне звание лучшего «шестого» игрока получил защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джамал Кроуфорд.
Ранее НБА огласила имена претендентов на звание MVP сезона и награду «Тренер года».