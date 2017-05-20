Евролига представила мини-фильм о первых матчах «Финала четырёх»

Евролига представила мини-фильм о первых поединках «Финала четырёх».

Напомним, что московский ЦСКА потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» (78:82), а турецкий «Фенербахче» переиграл мадридский «Реал» (84:75).

Видео доступно на канале Евролиги на YouTube.

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