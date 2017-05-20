Лю: Джеймсу, как Шакилу О'Нилу, можно каждый год давать приз MVP

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал то, что Леброн Джеймс не попал в число трёх претендентов на титул MVP сезона. На награду претендуют Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук и Кавай Леонард.

«Иногда надо давать приз MVP и другим игрокам. Для меня Леброн как и Шакил — ценный игрок каждого года и, если хотите, можно давать ему приз каждый год.

Когда парни проводят невероятные сезоны, как Джеймс Харден, Уэстбрук и Кавай, вы должны заметить это и наградить их. Но для меня MVP — Леброн", — приводит слова Лю The Score.