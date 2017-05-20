Де Коло: в игре с «Олимпиакосом» ЦСКА убили подборы в нападении

Защитник ЦСКА Нандо де Коло считает, что его клуб проиграл «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги из-за того, что позволил грекам взять много подборов под чужим щитом.

«Мотивацию на матч с „Реалом“ искать не нужно — мы должны выйти и показать, что ЦСКА — одна команда. Переспал с поражением от „Олимпиакоса“ и по-прежнему убеждён — нас убили подборы в нападении. Допускать, чтобы соперник совершил 18 подборов на чужом щите в полуфинале Евролиги и рассчитывать на положительный результат нельзя. Нужны ли ЦСКА новые центровые? Не могу сказать. И этот состав способен на большее, мы просто не продемонстрировали свой максимум», — рассказал де Коло.