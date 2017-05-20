Воронцевич: матч за третье место будет сложнее финала

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич ожидает, что матч за третье место Евролиги с мадридским «Реалом» будет тяжелее финальной игры.

«Матч за третье место будет сложнее финала, так как придётся играть после поражения. Третье место всё-таки ценнее четвёртого, никто не собирается уступать в этом матче — ни мы, ни “Реал”. Мы разобрали основные комбинации “Реала”, но нам ещё предстоит разобрать их игру с “Фенербахче”.

Сложно сказать, нужен ли матч за третье место в Евролиге. Выбирать не приходится. Если есть, надо играть, несмотря на усталость и осадок от поражения. Надо всё равно выходить и бороться, не опускать руки. Жизнь продолжается, надо готовиться к матчу с “Реалом”, — сказал Воронцевич журналистам.