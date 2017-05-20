Кантер задержан в аэропорту Бухареста

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер задержан полицией в аэропорту Бухареста, об этом сообщил сам баскетболист посредством своей страницы в «Твиттер». Причиной этому послужило решение Турецкой республики аннулировать паспорт Кантера. Сам баскетболист связывает это со своими политическими взглядами, о которых он не раз говорил, в том числе и с помощью социальных сетей.

В прошлом году Кантер поддержал попытку государственного переворота в Турции, после чего его отказалась от него. Сам Энес является сторонником турецкого проповедника и политика проживающего в США — Фетхуллаха Гюлена.

Кантер получает угрозы в "твиттере" после попытки военного переворота в Турции