Хряпа: игра с «Реалом» будет ни за что

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал предстоящий поединок за третье место с мадридским «Реалом» в «Финале четырёх» Евролиги, дав понять, что этот матч не будет иметь никакого значения.

«Это игра ни за что. Она не даёт никакого преимущества на следующий сезон. Это не то, что нравится игрокам. Играть не за что, сезон окончен. Нас впереди ждут матчи Единой лиги ВТБ, а „Реал“ — матчи плей-офф чемпионата Испании. Так что мы не должны играть за третье место и тратить время непонятно на что», — приводит слова Хряпы Eurohoops.