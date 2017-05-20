Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хряпа: игра с «Реалом» будет ни за что

20 мая 2017, суббота. 20:07. Баскетбол

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал предстоящий поединок за третье место с мадридским «Реалом» в «Финале четырёх» Евролиги, дав понять, что этот матч не будет иметь никакого значения.

«Это игра ни за что. Она не даёт никакого преимущества на следующий сезон. Это не то, что нравится игрокам. Играть не за что, сезон окончен. Нас впереди ждут матчи Единой лиги ВТБ, а „Реал“ — матчи плей-офф чемпионата Испании. Так что мы не должны играть за третье место и тратить время непонятно на что», — приводит слова Хряпы Eurohoops.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
БК Реал Мадрид ПБК ЦСКА Виктор Хряпа
Новости. Баскетбол
20 мая 2017, суббота
20:27 Пачулия пропустит третий матч финала Западной конференции НБА с «Сан-Антонио»
20:15 Фанат «Олимпиакоса» умер от сердечного приступа в концовке матча с ЦСКА
20:07 Хряпа: игра с «Реалом» будет ни за что
19:48 К. Леонард пропустит третий матч серии против «Голден Стэйт»
19:30 Джексон: не вижу смысла в матче за третье место
18:55 Кантер задержан в аэропорту Бухареста
17:17 Фридзон: «Олимпиакос» — хорошая команда, но мы сами отдали игру
16:58 Воронцевич: матч за третье место будет сложнее финала
16:05 Де Коло: в игре с «Олимпиакосом» ЦСКА убили подборы в нападении
15:49 Лю: Джеймсу, как Шакилу О'Нилу, можно каждый год давать приз MVP
15:43 Адетокунбо, Йокич и Гобер претендуют на звание самого прогрессирующего игрока
15:22 Евролига представила мини-фильм о первых матчах «Финала четырёх»
15:16 Эмбиид, Шарич и Брогдон – претенденты на звание лучшего новичка сезона
14:14 Сильвер: меня не беспокоит доминирование «Голден Стэйт» и «Кливленда»
13:16 Ж. Обрадович: прошу болельщиков «Фенербахче» проявить турецкое гостеприимство
13:13 Сферопулос: «Олимпиакос» отдаст все силы для победы над «Фенербахче»
13:11 Желько Обрадович: Евролига не должна стремиться к НБА
13:01 Сферопулос: в финале «Олимпиакос» должен оставаться единым целым
12:59 Принтезис: «Олимпиакос» должен сохранять концентрацию перед финалом
12:40 Ж. Обрадович: не стоит делать акцент на каком-то отдельном игроке «Олимпиакоса»
12:26 Желько Обрадович: «Фенербахче» нельзя праздновать раньше времени
12:22 Сферопулос: «Олимпиакосу» нужно показать максимум, чтобы победить «Фенербахче»
12:19 Юдо: готов сразиться с «Олимпиакосом» за чемпионство
12:17 Желько Обрадович: родные трибуны помогают «Фенербахче»
12:05 Сферопулос: «Олимпиакос» с нетерпением ждёт финала Евролиги
12:00 Принтезис: для «Олимпиакоса» большая честь играть в «Финале четырёх»
11:53 Баззер-битер Джей Ар Смита и блок-шот Леброна Джеймса – в топ-5 дня в НБА
11:49 Джеймс: моя цель – борьба за чемпионский титул, а не звание MVP сезона
11:23 Э. Гордон, Л. Уильямс и А. Игуодала претендуют на титул лучшему «шестому» игроку
11:23 Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана по перехватам в плей-офф
10:52 К. Леонард, Др. Грин и Р. Гобер претендуют на звание лучшего по игре в защите
10:22 «Кливленд» повторил рекорд «Лейкерс», одержав 13-ю победу в плей-офф кряду
09:58 Айзея Томас не смог доиграть матч с «Кливлендом» из-за травмы бедра
09:44 Джеймс: «Кливленд» всё ещё может играть лучше
08:52 Попович, Д'Антони и Споэльстра претендуют на награду «Тренер года»
08:41 Уэстбрук, Харден и Леонард — претенденты на звание MVP сезона
05:54 «Кливленд» разгромил «Бостон» — "+44" и повёл в серии со счётом 2-0
04:52 Воронцевич: Спанулис в игре с ЦСКА доказал, что он игрок мирового уровня
04:45 Де Коло: в 4-й четверти матча с ЦСКА удача была на стороне «Олимпиакоса»
04:11 Огастин: ЦСКА сыграл с «Олимпиакосом» ниже своих возможностей, как и я сам
01:17 Льюль: матч с «Фенербахче» проиграла вся команда, у меня тоже были ошибки
00:57 Диксон: Льюль здорово сыграл, но партнёры по «Реалу» ему особо не помогали
00:49 Юдо: я просто невероятно устал после матча с «Реалом»
00:43 Антич: мне не хватает одного титула до показателей Спанулиса
00:36 Веселы: не испытал облегчения после поражения ЦСКА от «Олимпиакоса»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая команда выиграет «Финал четырёх» Евролиги?
ЦСКА
573 (47%)
«Олимпиакос»
103 (9%)
«Реал»
205 (17%)
«Фенербахче»
329 (27%)
Проголосовало: 1210
Архив →
© championat.com, 2000–2017