Калинич: «Олимпиакос» — команда с чемпионским духом, которая никогда не сдаётся

Накануне финала Евролиги форвард «Фенербахче» Никола Калинич отдал должное сопернику — греческому «Олимпиакосу».

«Никто не приезжает играть в финал просто так, все здесь за победой. Мы тоже пришли за победой и нам нужно сконцентрироваться и сыграть в воскресенье в свою игру. Все прекрасно знают, что за команда „Олимпиакос“ и как они играют все эти годы.

Это команда с чемпионским духом, которая никогда не сдаётся. Я очень ценю «Олимпиакос». В прошлом я смотрел финалы с участием Спанулиса и Принтезиса, и думал о том, как они будут бросать по кольцу, а теперь у меня есть шанс играть против них. Будет отличная игра", — приводит слова Калинича Eurohoops.