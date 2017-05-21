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Калинич: «Олимпиакос» — команда с чемпионским духом, которая никогда не сдаётся

21 мая 2017, воскресенье. 01:06. Баскетбол

Накануне финала Евролиги форвард «Фенербахче» Никола Калинич отдал должное сопернику — греческому «Олимпиакосу».

«Никто не приезжает играть в финал просто так, все здесь за победой. Мы тоже пришли за победой и нам нужно сконцентрироваться и сыграть в воскресенье в свою игру. Все прекрасно знают, что за команда „Олимпиакос“ и как они играют все эти годы.

Это команда с чемпионским духом, которая никогда не сдаётся. Я очень ценю «Олимпиакос». В прошлом я смотрел финалы с участием Спанулиса и Принтезиса, и думал о том, как они будут бросать по кольцу, а теперь у меня есть шанс играть против них. Будет отличная игра", — приводит слова Калинича Eurohoops.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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БК Олимпиакос БК Фенербахче Никола Калинич
Новости. Баскетбол
21 мая 2017, воскресенье
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