Защитник «Бостона» Томас выбыл до конца сезона из-за травмы бедра

Защитник «Бостон Селтикс» Айзея Томас пропустит остаток сезона НБА из-за травмы. Игрок во втором матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (86:130) усугубил травму правого бедра.

Изначально Томас повредил бедро в шестой игре второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс». Доктор команды Брайан Маккион заявил тогда, что если защитник продолжит игру, то может получить осложнения травмы.

Айзея Томас не полетел с «Бостоном» на третий матч финальной серии Востока с «Кливлендом». «Кавальерс» лидируют в серии — 2-0.