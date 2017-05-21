«Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, выиграв 11 стартовых матчей плей-офф кряду

Для «Голден Стэйт Уорриорз» победа над «Сан-Антонио Спёрс» в третьем матче финала Западной конференции стала 11-й в 11 поединках нынешнего плей-офф. Таким образом, «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА по продолжительности победной серии со старта плей-офф. Ранее 11 первых встреч плей-офф кряду выигрывал только «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезонах-1988/89 и 2000/01. При этом чемпионом он стал только во втором случае.

Матч закончился выездной победой «Уорриорз» со счётом 120:108, после которой они ведут в серии 3-0.