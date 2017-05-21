Роскошные проходы Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам третьего матча финала Западной конференции между «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В их число вошли роскошные проходы лёгкого форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюранта и его партнёра мощного форварда Дрэймонда Грина, также сокрушительное добивание сверху форварда «Сан-Антонио» Дависа Бертанса.

Встреча завершилась выездной победой «Уорриорз» со счётом 120:108, после которой они ведут в серии 3-0.

Видео доступно на официальном канале лиге на Youtube.