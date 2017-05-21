Ласо: уверен, что матч ЦСКА с «Реалом» окажется зрелищным

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо накануне матча за третье место «Финала четырёх» Евролиги с ЦСКА поделился ожиданиями от поединка.

«Психологически тяжело сражаться за третье место, когда рассчитывал играть в финале. Но в лице ЦСКА «Реал» получает сильного соперника с отличной задней линией. Мы должны будем забыть о поражении в полуфинале. Обе команды предпочитают быстрый и атакующий баскетбол. Поэтому я уверен, что поединок окажется зрелищным. В такой встрече на первое место выйдет психологический фактор», – цитирует Ласо официальный сайт Евролиги.