Бертомеу: в наших интересах расширение Евролиги в самое ближайшее время

Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, какой опыт извлеки организаторы из дебютного сезона турнира в новом формате.

«В этом году мы все учились: и организаторы, и тренеры. Мы уже знаем, где нам нужно совершить работу над ошибками. Клубы решили оставить тот же календарь на следующий сезон, несмотря на то, что иногда они проводили по два матча в неделю. Расширение Евролиги в наших интересах. В ближайшее время мы хотим увеличить число участников до 18. Не в следующем сезоне, конечно, но в самое ближайшее время», – передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.