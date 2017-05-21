Бертомеу: Евролига не представляет страны, она представляет качество

Президент Евролиги Жорди Бертомеу пояснил критерии отбора команд для турнира.

«Евролига не представляет страны, она представляет качество. Иначе мы бы просто принимали в состав чемпионов своих стран. Важны спортивные результаты, структура клуба, посещаемость матчей — всё, в общем. В следующем сезоне может случиться так, что в Евролиге выступят пять испанских команд, но нужно дождаться завершения чемпионата.

Команды не сражаются в национальных лигах за попадание в Евролигу, они сражаются за титул сильнейшей команды отдельно взятой страны. Поэтому я не вижу никакого противоречия в том, что одна и та же команда постоянно участвует в Евролиге. Сколько раз «Реал» и «Барселона» играли в финале чемпионата Испании? Пять? Шесть? Семь последних финалов подряд? Они не перестают биться за победу в национальном первенстве просто потому, что им гарантировано место в Евролиге», – передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.