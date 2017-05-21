Бертомеу: каждый раз, когда арбитр ошибается, он сталкивается с последствиями

Президент Евролиги Жорди Бертомеу высказал мнение о работе судей в нынешнем сезоне.

«Судейство в нынешнем сезоне было на высочайшем уровне. Мы увеличили число молодых арбитров, поскольку понимаем, что должны думать о будущем. Да, рефери допускают ошибки, но такое случается. Не стоит строить никаких теорий заговора. Каждый раз, когда арбитр ошибается, он сталкивается с последствиями. Это очень удобная отговорка для клубов: «Нас не уважают, нас засуживают». Сколько команд оправдывали поражения этим? Все! Все, кроме одной! Я говорю о «Дарушшафаке»», – передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.