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Бертомеу: Евролига не может конкурировать с НБА, но число мест там ограничено

21 мая 2017, воскресенье. 14:04. Баскетбол

Президент Евролиги Жорди Бертомеу поделился мнением о переезде сильнейших игроков из Европы в НБА.

«Мы всегда переживаем, когда теряем игроков. И отток баскетболистов происходит на протяжении последних 10 лет. Наши клубы никогда не соревновались с командами НБА в финансовом аспекте, в величине зарплат, даже до повышения потолка за океаном. Понятно, что это не под силу никому. Посмотрим, что произойдёт этим летом. Количество мест для игроков в НБА ограничено», – передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жорди Бертомеу
Новости. Баскетбол
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