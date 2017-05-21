Бертомеу: Евролига не может конкурировать с НБА, но число мест там ограничено

Президент Евролиги Жорди Бертомеу поделился мнением о переезде сильнейших игроков из Европы в НБА.

«Мы всегда переживаем, когда теряем игроков. И отток баскетболистов происходит на протяжении последних 10 лет. Наши клубы никогда не соревновались с командами НБА в финансовом аспекте, в величине зарплат, даже до повышения потолка за океаном. Понятно, что это не под силу никому. Посмотрим, что произойдёт этим летом. Количество мест для игроков в НБА ограничено», – передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.