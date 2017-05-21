Бертомеу: сумма призовых победителю Евролиги останется неизменной

Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал, что организация не собирается повышать сумму призовых за участие в турнире, чтобы конкурировать в этом вопросе с Лигой чемпионов ФИБА.

«Сумма призовых победителю Евролиги останется неизменной несмотря на то, что ФИБА увеличила размер призовых победителю Лиги чемпионов до миллиона евро. Мы не ввязываемся в эту гонку. Команды Евролиги получают от участия в турнире гораздо больше, чем команды Лиги чемпионов», – передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.