Бертомеу: победитель Лиги чемпионов может получить место только в Еврокубке

Президент Евролиги Жорди Бертомеу прояснил ситуацию со взаимодействием организации с Лигой чемпионов ФИБА.

«Мы не собираемся вступать в конфронтацию с ФИБА и Лигой чемпионов. Напротив, мы настроены на сотрудничество с ними. Однако предоставлять победителю Лиги чемпионов место в Евролиге мы никогда не станем. У них есть свои желания, а у нас – свои. В лучшем случае победитель Лиги чемпионов может получить путёвку в Еврокубок», – передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.