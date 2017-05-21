Дж. Грин: я думаю, что мы в «Бостоне» всё ещё верим в победу

В преддверии четвёртого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции против «Кливленд Кавальерс», форвард «Бостон Селтикс» Джеральд Грин заявил, что его одноклубники по-прежнему верят в успех и не дадут команде из Огайо выиграть серию всухую.

«Прежде всего мы должны оставаться вместе. Надо оставаться едиными и следовать нашему курсу, серия длинная. Мы уже были в такой ситуации, мы проиграли два домашних матча. Конечно, сейчас перед нами команда другого уровня, но мы были в похожем положении. Я думаю, ребята всё ещё верят. Полагаю, что мы можем что-то изменить», — приводит слова Грина ESPN.