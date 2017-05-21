Фанаты «Фенербахче» готовятся к финалу Евролиги

Фанаты турецкого «Фенербахче» заранее начали готовиться к финальному матче Евролиги с греческим «Олимпиакосом». Болельщики собрались перед стадионом и распевают фанатские песни.

Финальный матч стартует в 21:00 по московскому времени. В полуфинале турецкий клуб со счётом 84:75 переиграл мадридский «Реал». «Олимпиакос», в свою очередь, выиграл у московского ЦСКА со счётом 82:78. В регулярном первенстве «Фенербахче» и «Олимпиакос» обменялись победами.

«Финал четырёх» проходит в Стамбуле.

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