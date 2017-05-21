М. Кулагин: главное, что закончили «Финал четырёх» победой

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал победу команды над «Реалом» (94:70) в матче за третье место Евролиги. Сам Кулагин появился на площадке за минуту с небольшим до конца, но успел записать на свой счёт три очка.

«Хотелось выйти в этой игре, тем более счёт позволял. Спасибо тренеру, что доверил, и благодарю своего брата (игрока ЦСКА Дмитрия Кулагина. — Прим. „Чемпионата“) за поддержку. Главное, что мы закончили „Финал четырёх“ победой, теперь наша основная задача — выиграть Единую лигу ВТБ», — приводит слова Кулагина ТАСС.