Кори Хиггинс признан лучшим игроком матча за третье место Евролиги

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс признан самым ценным игроком матча за третье место Евролиги. В этой игре «армейцы» победили мадридский «Реал» со счётом 94:70, а сам Хиггинс набрал 12 очков, совершил 3 подбора и 3 передачи.

Отметим, что в составе ЦСКА больше, чем Хиггинс, очков набрали центровой Кайл Хайнс (14), защитник Нандо де Коло (13) и разыгрывающий Аарон Джексон (13). На счету Виталия Фридзона, как и у Хиггинса, 12 баллов.

Видеоролик с моментами с участием Хиггинса доступен на официальном канале Евролиги в YouTube.