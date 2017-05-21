Фридзон: результат был не так важен, но ЦСКА всё равно хотел победить

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон прокомментировал победу над «Реалом» (94:70) в матче за третье место Евролиги.

«Несмотря на то что результат сегодня не был так важен, мы всё равно хотели победить. Мы просмотрели достаточно видео с игрой „Реала“, готовились как следует. Этой победой мы показали, что не опустили рук. Мы с первых минут здорово начали играть, агрессивно.

В третьей четверти «Реал» стал играть грязно, на грани фола. Но мы не дали себя в обиду и показали хороший баскетбол. В конце второй четверти мы начали терять преимущество, но у нас бывает такое, сами знаете. Расслабляемся, а соперники начинают играть более агрессивно. Из-за этого «Реал» сократил отставание в какой-то момент, но хорошо, что мы собрались", — заявил Фридзон прессе.