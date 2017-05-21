Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фридзон: результат был не так важен, но ЦСКА всё равно хотел победить

21 мая 2017, воскресенье. 21:51. Баскетбол

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон прокомментировал победу над «Реалом» (94:70) в матче за третье место Евролиги.

«Несмотря на то что результат сегодня не был так важен, мы всё равно хотели победить. Мы просмотрели достаточно видео с игрой „Реала“, готовились как следует. Этой победой мы показали, что не опустили рук. Мы с первых минут здорово начали играть, агрессивно.

В третьей четверти «Реал» стал играть грязно, на грани фола. Но мы не дали себя в обиду и показали хороший баскетбол. В конце второй четверти мы начали терять преимущество, но у нас бывает такое, сами знаете. Расслабляемся, а соперники начинают играть более агрессивно. Из-за этого «Реал» сократил отставание в какой-то момент, но хорошо, что мы собрались", — заявил Фридзон прессе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Реал Мадрид ПБК ЦСКА Виталий Фридзон
Новости. Баскетбол
21 мая 2017, воскресенье
21:59 Теодосич: не факт, что это мой последний «Финал четырёх»
21:56 Антонов: «Финал четырёх» закончился не так, как ЦСКА рассчитывал
21:51 Фридзон: результат был не так важен, но ЦСКА всё равно хотел победить
21:41 Кори Хиггинс признан лучшим игроком матча за третье место Евролиги
21:21 Хряпа: «Реал» не смог сопротивляться из-за своего эмоционального состояния
21:07 М. Кулагин: Итудис специально нарисовал комбинацию под меня
20:50 Хайнс: не знаю, почему матч за третье место существует, но ЦСКА нашёл мотивацию
20:50 Хряпа: есть надежда, что это ещё не последний мой «Финал четырёх»
20:45 А. Джексон: и ЦСКА, и «Реал» сегодня играли через силу
20:37 Итудис: нам не дадут медалей, но ЦСКА доказал, что мы одна команда
20:31 М. Кулагин: главное, что закончили «Финал четырёх» победой
19:56 ЦСКА разгромил «Реал» "+24" и занял третье место в Евролиге
19:31 У Дэвида Ли диагностировали разрыв сухожилия
19:09 Фанаты «Фенербахче» готовятся к финалу Евролиги
17:25 Карри подпишет с «Голден Стэйт» пятилетний контракт на $ 205 млн
15:40 Дж. Грин: я думаю, что мы в «Бостоне» всё ещё верим в победу
15:09 Бертомеу: победитель Лиги чемпионов может получить место только в Еврокубке
14:40 Бертомеу: сумма призовых победителю Евролиги останется неизменной
14:26 Бертомеу: ни о каких санкциях ФИБА к игрокам Евролиги не может быть и речи
14:04 Бертомеу: Евролига не может конкурировать с НБА, но число мест там ограничено
14:03 Джинобили: чтобы победить в четвёртом матче, мы должны играть на 10, а ГС – на 7
13:59 Бертомеу: каждый раз, когда арбитр ошибается, он сталкивается с последствиями
13:14 Бертомеу: Евролига не представляет страны, она представляет качество
13:00 Бертомеу: в наших интересах расширение Евролиги до 18 команд в ближайшее время
12:49 Дончич: с нетерпением жду матча за третье место
12:47 Огастин: то, что мы будем играть с «Реалом», не станет дополнительной мотивацией
12:25 Ласо: уверен, что матч ЦСКА с «Реалом» окажется зрелищным
12:08 Блатт является главным претендентом на пост тренера ЦСКА при отставке Итудиса
12:07 Итудис: ЦСКА тяжело пережить поражение, но матч с «Реалом» – дело чести
11:57 Дэнни Эйндж: Айзея Томас провёл легендарный сезон
11:12 Дэнни Грин: потеряв нескольких игроков, мы ведём неравный бой с «Голден Стэйт»
11:04 Стивен Карри: я не удивлён тому, что «Голден Стэйт» ведёт в серии 3-0
10:48 Ст. Карри стал самым результативным игроком в истории «Голден Стэйт» в плей-офф
10:37 Джинобили: никто не собирается жалеть «Сан-Антонио»
10:02 Роскошные проходы Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина – в топ-5 дня в НБА
09:44 Дюрант: «Сан-Антонио» собирался ошеломить нас, но «Голден Стэйт» выдержал удар
09:24 Дюрант стал 17-м игроком НБА, реализовавшим 200 трёхочковых в плей-офф
09:22 «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, выиграв 11 стартовых матчей плей-офф кряду
07:07 Форвард «Сан-Антонио» Дэвид Ли покинул матч с «Голден Стэйт» в инвалидном кресле
06:31 33 очка Дюранта принесли «Голден Стэйт» победу над «Спёрс» в третьем матче серии
01:42 Защитник «Бостона» Томас выбыл до конца сезона из-за травмы бедра
01:06 Калинич: «Олимпиакос» — команда с чемпионским духом, которая никогда не сдаётся
20 мая 2017, суббота
23:45 Кантеру удалось покинуть Румынию при содействии НБА
22:37 Льюль: несмотря ни на что, надо выйти и постараться победить ЦСКА
22:20 Серхио Льюль — MVP Евролиги-2016/17
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая команда выиграет «Финал четырёх» Евролиги?
ЦСКА
573 (47%)
«Олимпиакос»
103 (9%)
«Реал»
205 (17%)
«Фенербахче»
329 (27%)
Проголосовало: 1210
Архив →
© championat.com, 2000–2017