Юдо: два года назад я просто не играл в баскетбол, а сейчас я чемпион Евролиги

Центровой «Фенербахче» Экпе Юдо отметил, как сильно изменилась его карьера. До перехода в «Фенербахче» в 2015 году Юдо выступал в НБА.

«Моя семья в городе, вчера я праздновал день рождения и сегодня также проведу отличную ночь. В ходе сезона у нас было столько взлётов и падений, у некоторых были проблемы со здоровьем, но в итоге мы собрались вместе и показали всем, из чего сделаны. Вечеринка с блок-шотами? Это то, что я делаю на протяжении двух лет — рублюсь в защите с лучшими из лучших. Два года назад я просто не играл в баскетбол, а сейчас я чемпион Евролиги и обладатель приза MVP «Финала четырёх». Всё это говорит само за себя, спасибо за всё Богу», — сказал Юдо журналистам.