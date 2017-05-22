Антич отстриг Датоме волосы в честь победы в Евролиге

Форварду «Фенербахче» Луиджи Датоме отрезали волосы в честь победы клуба в Евролиге. Стрижку осуществил македонский центровой клуба Перо Антич.

В финале турецкий клуб обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 80:64, Датоме в этой встрече набрал 11 очков, Антич — 4.

Датоме выступает за «Фенербахче» с 2015 года. До этого он два сезона провёл в НБА, где играл за «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». Он стал самым ценным игроком финала чемпионата Турции-2016.

Видеозапись со стрижкой Датоме доступна на YouTube