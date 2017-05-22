Дэвид Ли пропустит 4-й матч с «Голден Стэйт»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Дэвид Ли пропустит четвёртый матч финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (0-3), сообщает San Antonio Express-News.

МРТ подтвердила у Ли частичный разрыв сухожилия четырёхглавой мышцы бедра. 34-летнему баскетболисту может потребоваться операция.

Напомним, что Дэвид получил травму по ходу третьего матча с «Уорриорз» (108:120). Исполняя бросок в борьбе с форвардом Дрэймондом Грином, Ли неудачно приземлился на паркет, после чего не смог самостоятельно покинуть площадку.

В нынешнем розыгрыше плей-офф форвард проводит на паркете по 16,3 минуты, собирая коллекцию из 4,1 очка и 3,8 подбора в среднем за игру.