Джеймс: для меня матч с «Бостоном» сложился неудачно

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс признал, что плохо сыграл в третьем поединке финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (108:111).

«Для меня эта игра оказалась непростой, и речь идёт не только о второй половине. У меня сегодня не пошло. Партнёры проделали отличную работу, удерживая нас в игре и создав преимущество. Но лично для меня этот матч сложился неудачно. Это всё, что я могу сказать о своём выступлении. Я был очень плох сегодня», – цитирует Джеймса ESPN.

Леброн провёл на паркете 45 минут, набрал 11 очков (4 из 13 с игры), собрал 6 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 1 блок-шот и 1 перехват.